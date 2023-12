🎥 Nouveau scandale arbitral en Angleterre : le coach d'un Diable Rouge furieux

Alors que l'on jouait la 13e minute de la rencontre, Tomas Soucek a ouvert le score pour West Ham. Seulement, sur la remise de Jarrod Bowen, le ballon semblait être sorti du terrain...ou pas. Le VAR n'a en effet pas pu se prononcer sur la question. Le but a alors été accordé.

Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, n'a alors pas caché sa frustration en conférence de presse d'après-match. "La seule chose qu'ils disent, c'est que l'image dont ils disposent n'est pas concluante. C'est une honte que malgré la technologie dont ils diposent, ils ne puissent pas dire clairement si oui ou non le ballon est sorti."

"it is a shame that with the technology we have that it's not that clear."



Mikel Arteta on the VAR not being conclusive for West Ham's first goal đŸ“ș pic.twitter.com/uqYMVBqzDF