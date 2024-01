L'un des plus gros flops de ces dernières saisons vers un retour au bercail ?

Le transfert de Jadon Sancho à Manchester United était un énorme coup en 2021. Deux saisons et demi plus tard, l'international anglais s'avère un flop total.

Quand Manchester United rapatriait le grand talent anglais Jadon Sancho (23 ans désormais) en provenance du Borussia Dortmund, c'était un énorme coup des Red Devils. L'ailier formé chez le rival Manchester City était l'un des joueurs les plus cotés d'Europe, évalué fut un temps jusqu'à 130 millions d'euros par Transfermarkt et acheté pour 85 millions.

Mais après deux saisons et demi, le bilan est sans appel : Sancho, s'il a eu ses moments de brillance, est un flop. La première saison de l'international anglais (23 caps, 3 buts) est décevante, avec 3 buts et 3 assists en 29 matchs de Premier League. La seconde est à peine meilleure (26 matchs, 6 buts, 3 assists) sur la pelouse, et bien pire en-dehors : sous Erik ten Hag, Sancho sombre dans la dépression. L'Euro 2021, lors duquel il manque le penalty décisif en finale, l'affecte énormément.

Vers un retour au Borussia Dortmund

Et cette saison, Jadon Sancho est tout bonnement écarté par ten Hag depuis des mois. Le coach néerlandais avait critiqué publiquement sa star pour des performances décevantes à l'entraînement, ce à quoi Sancho avait répondu via les réseaux sociaux. Depuis, plus trace de l'ancien du Borussia - depuis le 26 août déjà, et une victoire 3-2 contre Nottingham Forest.

Avec 3 apparitions seulement cette saison, Jadon Sancho, sous contrat jusqu'en 2026, va donc quitter Manchester United la tête basse. Sky Sports affirme que les discussions avec le Borussia Dortmund concernant un retour battent leur plein. Un prêt, avec ou sans option d'achat, serait l'option la plus plausible. Mais le nouvel investisseur de United, Jim Ratcliffe, ne serait pas contre se séparer du joueur si la situation s'envenime, car le salaire de Sancho pèse sur les finances du club.