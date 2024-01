📷 Insolite : après avoir donné le but de la victoire à son équipe, il termine...en slip !

L'Inter Milan s'est imposé dans la douleur ce samedi soir face à l'Hellas Vérone. Davide Frattesi a donné le but de la victoire à l'Inter et a alors célébré de manière plutôt...particulière.

La rencontre entre l'Inter Milan et l'Hellas Vérone nous aura offert un spectacle de très haute intensité ce samedi. Alors que le score était de 1-1, l'Intériste Davide Frattesi a marqué le but de la victoire, bien aidé par le gardien adverse, Montipo.

Un but et une victoire qui permettent à l'Inter de rester leader de Serie A. Cela valait bien une célébration assez...spéciale. Après son but, Frattesi s'est en effet fait retirer son short par ses coéquipiers, ce dernier terminant alors...en slip.

EN SLIP après avoir donné l’avantage à l’Inter à la dernière minute face à Hellas Vérone. 😂



Davide Frattesi cet après-midi 😠pic.twitter.com/HEoTpBiq8o — PFC (@PassionFootClub) January 6, 2024

Un scène cocasse, qui n'effacera cependant pas la fin de match tragique de Vérone de Ngonge et Tchatchoua, qui ratera un penalty dans la foulée via l'ancien d'OHL, Thomas Henry.