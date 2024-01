🎥 Fin de match incroyable en Italie, un Belge et un ancien de Pro League malheureux

L'Inter Milan accueillait l'Hellas Vérone ce samedi après-midi. Les Intéristes se sont imposés en toute fin de rencontre.

Le Stade Giuseppe Meazza a vécu un samedi après-midi très agité. Face à l'Hellas Vérone, l'Inter a souffert et aurait pu ne pas accrocher les 3 points.

Menant au score dés la 13 minute de jeu via Lautaro Martinez, l'Inter a ensuite vu l'ancien d'OHL Thomas Henry égaliser et lancer un dernier quart d'heure de feu.

Sous les yeux du Belge Cyril Ngonge - titulaire et remplacé à la 87e -, l'Inter a marqué le but du 2-1 dans les arrêts de jeu via Frattesi après une phase très confuse. Dans la foulée, alors que l'Inter avait manqué une occasion gigantesque de faire 3-1, l'arbitre a sifflé penalty pour Vérone. Thomas Henry s'est élancé...mais a tiré sur le poteau.

L'Inter reste leader de Serie A et prend provisoirement 5 points d'avance sur la Juventus. L'Hellas Vérone est 17e, à égalité de points avec Cagliari, premier relégable.