🎥 Leandro Trossard explique l'origine de sa célébration fétiche

On a pris l'habitude de voir Leandro Trossard célébrer ses buts en plaçant ses mains autour de ses yeux. Dans une vidéo de l'humoriste flamand Average Rob, le Diable Rouge a expliqué la signification de ce geste.

Certains pourraient penser que la célébration de Leandro Trossard est une réponse aux critiques. Le Diable Rouge explique en fait que cette célébration vient d'un conseil qu'il a reçu de la part de son fils ainé, âgé de 6 ans.

"Il y a trois ans, j'ai marqué lors d'un match et je n'ai pas célébré", commence Trossard. "Je lui ai alors demandé : 'Que dois-je faire ?' Il m'a montré ce geste. Je lui ai répondu : 'Ok, je vais le faire.' Depuis ce moment, je le fais à chaque fois que je marque."

Leandro Trossard dévoile l'origine de sa célébration. 👀



La vidéo, publiée le 14 décembre dernier, montre Trossard avec l'humoriste Average Rob et son acolyte Arno The Kid. Le Diable Rouge échange quelques tirs et se confie dans une sympathique vidéo longue de plus de 13 minutes.