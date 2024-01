Star sous Domenico Tedesco, il aurait pu opter pour une autre sélection : "Leur mentalité me plaît"

Domenico Tedesco n'a pas encore vu partir de vraies stars en devenir vers d'autres cieux, mais cela aurait très bien pu être le cas pour Johan Bakayoko. L'ailier du PSV Eindhoven était courtisé par la Côte d'Ivoire.

L'ère Roberto Martinez s'est terminée sur plusieurs revers, et l'un d'eux a été la défection d'Anass Zaroury et Bilal El Khannouss, internationaux Espoirs, pour le Maroc. Domenico Tedesco n'a pas encore eu à déplorer de choix comparable de la part d'un grand talent. Mais Johan Bakayoko (20 ans) aurait pu opter pour la Côte d'Ivoire.

"Je suis né en Belgique mais entre un et 7 ans, j'ai vécu avec ma tante en Côte d'Ivoire. La mentalité là-bas me plaît beaucoup, les gens sont plus positifs et joyeux qu'ici", explique-t-il au Eindhovens Dagblad. "J'ai brièvement considéré de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, oui. Mais mon choix s'est rapidement porté sur la Belgique".

Avec raison, puisque Bakayoko est désormais un Diable Rouge à part entière, avec 9 caps (un but) sous Domenico Tedesco. L'ailier du PSV est assuré d'une place dans le groupe pour l'Euro 2024, et sera même à la lutte pour un poste de titulaire. Cette saison, il compte 27 matchs pour le PSV Eindhoven (4 buts, 13 assists).