La Côte d'Ivoire commence idéalement sa CAN, déception pour les fans de Pro League

La Côte d'Ivoire affrontait la Guinée Bissau ce samedi en ouverture de la CAN. Les Éléphants ont bien entamé "leur" Coupe d'Afrique, mais aucun joueur de Pro League n'est monté au jeu.

La Côte d'Ivoire était grande favorite face à la modeste Guinée Bissau ce samedi, en ouverture de la CAN à Abidjan. Rapidement, l'ancien du Racing Lens et coéquipier de Cristiano Ronaldo Seko Fofana confirmait ce pronostic initial en inscrivant majestueusement le premier but de cette Coupe d'Afrique d'une belle frappe enroulée.

Côté bissaoguinéen, pas de Zinho Gano, sur le banc, et qui ne montera même pas au jeu malgré la prestation moyenne de son équipe sur le plan offensif. En seconde mi-temps, le but de Jean-Philippe Krasso d'un enchaînement somptueux fera le break (2-0) et fixera le score final.

Pas de chance cependant pour les fans de Pro League : en plus de Gano, Jean-Lazare Amani (Union Saint-Gilloise) est lui aussi resté sur le banc toute la rencontre, victime de la rude concurrence au milieu de terrain en Côte d'Ivoire.