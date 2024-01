Kevin De Bruyne est de retour, mais il prévient : "Je ne peux pas gérer 90 minutes"

Quel retour pour Kevin De Bruyne ! Le Diable Rouge est monté au jeu ce samedi contre Newcastle et a été décisif.

Un peu plus d'une vingtaine de minutes de jeu : un superbe but et un assist encore plus somptueux pour Kevin De Bruyne. Le roi de la Premier League est bel et bien de retour et a porté Manchester City vers une victoire cruciale à Newcastle United (2-3) ce samedi soir.

Pour ces premières minutes en PL depuis le 11 août dernier, KDB a donc frappé très fort. "Ca m'avait manqué. Mais c'est comme ça, j'ai eu une grave blessure et ça a pris le temps que ça a pris. A la fin, c'était plutôt une question de mental qu'autre chose", déclare-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Malgré cette performance, De Bruyne préfère cependant tempérer les attentes.

De Bruyne a travaillé dur

"Je sais que je ne saurais pas encore gérer 90 minutes. Je peux gérer une demi-heure. Je le sens dans mes poumons, surtout avec ce froid", reconnaît le Diable Rouge. "Je ne sais pas encore trop à quoi m'attendre, car c'est la première fois que je vis ça. Quand on a l'habitude de jouer tout le temps, c'est difficile de s'adapter au banc".

Cependant, une chose semble claire : sur le plan footballistique, Kevin De Bruyne est resté le même. "J'ai dû travailler dur pour revenir, et maintenant, il reste à retrouver le rythme. C'était un beau but, une belle passe décisive. Mais ce que fait Bobb est vraiment génial", relativise-t-il ensuite. "Oui, je garde un oeil sur sa course, mais s'il ne fait pas un tel mouvement, je ne sais jamais lui mettre le ballon là".