Avec Wayne Rooney et devant Frank Lampard, Kévin De Bruyne encore un petit peu plus dans la légende de la Premier League

Ce week-end, Kévin De Bruyne a sauvé Manchester City des griffes de Newcastle. Menés 2-1, les Skyblues ont pu compter sur le retour de leur maître à jouer, auteur d'un but et d'une superbe passe décisive pour le jeune Oscar Bobb.

Cet assist, c'était déjà le 103e de De Bruyne en Premier League. Le capitaine des Diables s'impose petit à petit comme une légende du championnat d'Angleterre, comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat décrit comme "le plus difficile du monde".

Avec cette nouvelle passe décisive, Kévin De Bruyne a rejoint Wayne Rooney à la troisième place du classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League. Le Belge n'est plus qu'à huit longueurs de la deuxième place de Cesc Fàbregas, mais la première position de Ryan Giggs semble totalement inaccessible.

