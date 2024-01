Kévin De Bruyne marque les jeunes de Manchester City : "Avec lui, tout est possible !"

Oscar Bobb a reçu samedi une passe téléguidée de Kevin De Bruyne pour marquer le but victorieux contre Newcastle. Les éloges du jeune joueur envers l'une des légendes de Manchester City est évident.

Oscar Bobb s'en souvient. Au mois de décembre, un parfum de crise flottait au-dessus de l'Etihad Stadium et de Manchester City, qui restait sur un inquiétant 3/12 en championnat. "Je me souviens de Kévin. Il ne jouait pas, mais il faisait partie des plus calmes. Évidemment, il a déjà tout connu dans le football."

"Mais quand quelqu'un comme lui agit sans le moindre signe de stress, vous savez que le vôtre est injustifié. Et que vous n'avez pas besoin de commencer à douter de vous-mêmes" poursuivait le Norvégien de 20 ans.

"Kévin est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout jeune joueur rêve d'évoluer à ses côtés. Avec lui, tout est possible. Et ce n'est pas que nous ne croyons pas en nos chances sans lui. Sans lui, notre confiance était grande. Maintenant, elle est incroyable" a conclu celui qui a inscrit le premier but de sa saison en Premier League au meilleur des moments.