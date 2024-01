Kevin De Bruyne déjà sauveur de Manchester City avec une entrée au jeu fabuleuse !

Manchester City se déplaçait à Newcastle United ce samedi. Un match compliqué pour les Citizens, mais la montée de Kevin De Bruyne a tout changé.

Manchester City a été prendre trois points précieux sur la pelouse de Newcastle United ce samedi soir, après avoir été mené 2 buts à 1 à la mi-temps. Et cette victoire porte la signature d'un homme : Kevin De Bruyne, monté au jeu à vingt minutes de la fin et auteur d'un but et d'une passe décisive splendides.

C'est Manchester City qui ouvrait le score via Bernardo Silva (26e), déjà d'un geste fabuleux, à savoir une madjer sur un centre venu de la droite. Mais Newcastle United revenait dans le match via Alexander Isak, puis prenait même l'avance dans la foulée via Anthony Gordon (35e, 37e).

Stop that Bernardo Silva. pic.twitter.com/1nGTxqnab3 — Stop That Football (@stopthatfooty) January 13, 2024

Alors que Jérémy Doku, titulaire, peinait à faire la différence, c'est donc Kevin De Bruyne qui va la faire dès son entrée au jeu. Rentré à la 70e, KDB plaçait immédiatement une frappe à ras de terre imparable pour Dubravka.

LE RETOUR DE DE BRUYNE 😍🔥😍🔥

Monté au jeu à la 69ème minute, il n'a fallu que 5️⃣ petites minutes et 3️⃣ touches de balle au belge pour marquer et permettre aux Citizens d'égaliser 🥵

L-É-G-E-N-D-E 🖤💛❤#NEWMCI pic.twitter.com/dGMqeJGdlz — VOOsport (@VOOsport) January 13, 2024

Newcastle ne pourra alors plus que reculer, tandis que De Bruyne multipliera les passes disruptives dans le dos de la défense. Si Rodri, auteur d'un excellent match, se heurte à Dubravka après un très bel enchaînement, c'est finalement le remplaçant de Doku, Oscar Bobb, qui va faire 2-3.

Et si le geste, formidable, du jeune norvégien vaut le détour, c'est aussi la passe absolument fantastique de De Bruyne qui lui permet de tromper la défense. Un but, un assist en un quart d'heure: le patron de la Premier League est de retour...