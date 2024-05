Pep Guardiola fait le point sur l'état de Kevin De Bruyne avant le match du titre

Ce dimanche, Manchester City peut être sacré champion d'Angleterre en cas de victoire face à West Ham United. Il faudra peut-être faire sans Kevin De Bruyne, cependant.

Grosse frayeur mardi lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Tottenham. Kevin De Bruyne, auteur d'un nouvel assist, est malheureusement sorti blessé après un contact avec Pape Sarr. Il n'a pas pu finir la rencontre.

L'inquiétude était grande, même si le joueur a rapidement rassuré, assurant qu'il s'agissait simplement d'une "grosse douleur" mais qu'il y avait plus de peur que de mal. On attendait des nouvelles pour ce week-end, alors que Manchester City va affronter West Ham United et peut être sacré champion ce dimanche.

Pep Guardiola a temporisé : Kevin De Bruyne ne s'est en effet pas encore entraîné. "Hier, il était off. Nous nous entraînons aujourd'hui et nous verrons", déclare l'entraîneur de Manchester City dans des propos relayés par Metro.

Si KDB se sent bien à l'entraînement collectif de ce vendredi, les signaux seront au vert pour disputer ce match décisif. Domenico Tedesco retiendra également son souffle, car De Bruyne fera évidemment partie de la liste qu'il dévoilera le 28 mai prochain.

Kevin De Bruyne a été longtemps absent cette saison, ne revenant dans le groupe mancunien qu'en janvier dernier. Depuis, il est parvenu à enchaîner et a délivré 17 passes décisives en 23 matchs.