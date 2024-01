Deux Diables Rouges punis par la Premier League ?

Ce lundi, la Premier League a expliqué qu'Everton (club d'Amadou Onana) et Nottingham Forest (club d'Orel Mangala) avaient admis "qu'ils avaient enfreint les règles de rentabilité et de viabilité de la ligue" à la fin de la saison dernière.

"Cela est dû aux pertes subies au-dessus des seuils fixés, à l'issue de la saison 2022-23. Les deux cas ont été renvoyés au président du panel judiciaire dédié, qui nommera des commissions distinctes pour déterminer la sanction appropriée", poursuit le communiqué.

Les deux clubs risquent une déduction de points. Cela serait catastrophique pour les deux clubs, qui figurent dans les places de fond de classement de Premier League. Everton risque d'ailleurs son 2e retrait de points cette saison après avoir été amputé de 10 points.

