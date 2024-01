Aussi discuté que ses sélections : le choix surprenant de Roberto Martinez pour élire le meilleur joueur de 2023

Roberto Martinez est désormais le sélectionneur du Portugal. Il a donc été appelé à voter au trophée The Best.

Hier, la FIFA a attribué le trophée The Best, récompensant le meilleur joueur de l'année 2023, à Lionel Messi. Dans la foulée, les votes des différents sélectionneurs et capitaines ont été dévoilés.

L'un des plus commentés n'est autre que celui de Roberto Martinez. L'Espagnol est en effet l'un des seuls à avoir placé Marcelo Brozovic (Inter Milan) dans son top 3. Il l'a même placé...en numéro un, devant Bernardo Silva et Lionel Messi.

Les votes de Roberto Martinez pour le trophée #TheBest :



1. Marcelo Brozovic

2. Bernardo Silva

3. Lionel Messi pic.twitter.com/Ep4FmtT87i — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) January 15, 2024

" Brozovic a fait une saison très intéressante et a réalisé une très bonne finale en Ligue des champions. La défaite face à Manchester City s’est jouée sur des détails. Son style de jeu, à l’image de ce qu’il a montré à la Coupe du monde avec la Croatie devrait être montré aux générations futures" s'est-il justifié. A ce petit jeu, Domenico Tedesco a aussi fait parler de lui en plaçant un Diable Rouge au sommet de son top 3.