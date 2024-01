Pour Domenico Tedesco, le meilleur joueur de l'année 2023...est belge, Romelu Lukaku n'est pas d'accord

Le trophée The Best a été attribué par la FIFA à Lionel Messi. Domenico Tedesco n'a pas inclu l'Argentin dans son top 3.

En tant que sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco bénéficiait d'une voix pour élire le meilleur joueur de l'année 2023 au trophée The Best. Bien qu'il n'ait pu convoquer qu'une seule fois Kevin De Bruyne en équipe nationale, il a placé KDB tout en haut de sa liste. Kylian Mbappé et Erling Haaland complètent son top 3.

Capitaine de notre équipe nationale, Romelu Lukaku a également voté. Big Rom l'a joué moins patriote en placant mettant Lionel Messi en première position, devant Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le trophée est finalement revenu à l'Argentin, ce qui n'a pas manqué de faire polémique.