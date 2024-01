La honte en Italie : un joueur de Milan victime d'insultes racistes, le match arrêté

La rencontre de Serie A de ce soir entre l'Udinese et l'AC Milan a été arrêtée. Mike Maignan a été ciblé par des insultes racistes et a quitté la pelouse, suivi par ses équipiers.

L'international français Mike Maignan (28 ans) a quitté la pelouse, ce samedi, lors du match entre l'Udinese et l'AC Milan. Le gardien de but des Rossoneri aurait été la cible de cris racistes venus des tribunes frioulanes. Ruben Loftus-Cheek avait ouvert le score à la 31e minute pour Milan, mais la rencontre a dû être suspendue quelques minutes plus tard.

Mike Maignan a en effet signalé à l'arbitre l'incident en cours, et décidé de rentrer au vestiaire, rapidement suivi par ses équipiers. La rencontre a été arrêtée durant 10 minutes, à la suite desquelles les joueurs de Milan sont revenus sur le terrain. Le match a alors repris.