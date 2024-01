Crève-cœur pour Largie Ramazani, buteur express, mais vaincu de justesse au Real Madrid

Ce dimanche, Largie Ramazani a ouvert le score pour Almeria, sur la pelouse du Real Madrid. La lanterne rouge a presque empoché un point chez le leader, mais Dani Carvajal a donné la victoire aux Merengues au bout du temps additionnel.

Une nouvelle fois titulaire avec la lanterne rouge, Almeria, Largie Ramazani savait que la tâche serait compliquée sur la pelouse du leader, le Real Madrid. Une seule possibilité pour les Andalous : jouer la carte de la surprise.

Et... c'est exactement ce qu'ils vont faire. Dès la 40e seconde de jeu, c'est le Belge Largie Ramazani qui glace le Santiago Bernabéu d'un plat du pied qui laisse Kepa impuissant. Almeria va même inscrire un deuxième but via Edgar Gonzalez (0-2, 43e) et complètement climatiser le stade du Real.

Almeria et Largie Ramazani résistent au Real Madrid... jusque dans les derniers instants

Mais en seconde période, les Merengues affichent évidemment un tout autre visage et reviennent dans la partie. Bellingham, sur penalty, remet Carlo Ancelotti et ses hommes sur les rails (56e) avant que Vinicius ne remette les deux équipes à égalité (2-2, 67e).

Almeria n'a plus qu'une seule chose à faire : défendre ce point si important dans la lutte au maintien, chez le premier du championnat. Averti, Ramazani est remplacé à la 70e et assiste, depuis le banc, au troisième but du Real Madrid inscrit par Jude Bellingham (77e), mais refusé pour une position de hors-jeu.

Almeria pense tenir le coup, mais Dani Carvajal reprend une frappe repoussée de Jude Bellingham au bout du bout du temps additionnel, et permet au Real Madrid de finalement prendre les trois points, sur le gong (3-2, 90+9e). Défaite cruelle pour Almeria et Ramazani, qui gardera un souvenir spécial, mais mitigé, de son troisième but de la saison en Liga.