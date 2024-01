Les médias, la Fifa et les stars du football écœurés par l'incident raciste autour de Mike Maignan

Les médias italiens et internationaux ont réagi avec indignation à l'incident survenu lors du match entre l'Udinese et l'AC Milan. Le gardien de but de l'AC Milan, Mike Maignan, a été victime d'insultes racistes et a quitté le terrain.

Bien que le match ait été temporairement suspendu, il a repris par la suite. Les médias se sont déclarés choqués par le traitement raciste subi par Mike Maignan, avec des titres tels que "Dégoûtant". La Gazzetta dello Sport a décrit l'incident comme une "scène honteuse" au cours de laquelle les supporters locaux ont proféré des propos et des insultes racistes à l'encontre de Maignan. Le gardien de but a signalé l'incident à l'arbitre après 26 minutes, après quoi Maignan a finalement quitté le terrain. Infantino également choqué Le Corriere dello Sport rapporte que Maignan était très touché par ces insultes racistes et que ses coéquipiers ont dû le consoler alors qu'il quittait le terrain. Bien que le match ait repris, des sanctions vont suivre, voire des poursuites pénales à l'encontre des responsables s'ils peuvent être identifiés. Tuttosport souligne que Maignan a été victime d'insultes de la part de supporters locaux et que la situation s'est aggravée lorsque le speaker du stade a demandé que les insultes et les proclamations cessent. Les médias internationaux, dont Marca, Daily Mail, L'Équipe, The Athletic, Le Monde et Der Spiegel, ont également déploré l'incident. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné les événements sur les réseaux sociaux, les qualifiant d'"absolument dégoûtants et totalement inacceptables" et soulignant que le racisme et la discrimination n'ont pas leur place, que ce soit dans le football ou dans la société. Dans la foulée, Maignan a également reçu le soutien de plusieurs autres stars du ballon rond comme Kylian Mbappé. Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.

On est tous avec toi.

Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.

Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!



NON AU RACISME. ⛔️✊🏽 pic.twitter.com/uqlCLMr00x — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 20, 2024