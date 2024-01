"L'heure n'est plus aux mots" : Une ancienne star de Pro League dénonce le racisme dans les stades

Le football italien et ses supporters ont une nouvelle fois montré un très mauvais exemple. Lors de la rencontre face à l'Udinese, le gardien de l'AC Milan Mike Maignan a été victime d'insultes racistes.

Mike Maignan, après avoir averti l'arbitre de la rencontre, a décidé de rentrer aux vestiaires. La rencontre a été interrompue pendant une dizaine de minutes. L'incident, un de plus dans la triste liste d'exemples que compte le football italien, a fait réagir. Tous condamnent le comportement des supporters de l'Udinese.

Kalidou Koulibaly (ex-Genk) connait bien le football italien et le racisme qui sévit dans ses stades. L'ancien défenseur de Naples a appelé à une réaction urgente.

"Tant que les plus hautes institutions sportives et autres ainsi que les clubs de football n’accorderont pas la priorité absolue à cette bataille, je suis malheureusement convaincu que le racisme continuera à pénétrer dans les stades. Malheureusement, nous nous retrouvons là, pour la énième fois, scandalisés par un épisode de racisme. Mais l’heure n’est plus aux mots : il nous faut désormais des actions concrètes. Sinon, nous continuerons à vivre la même honte dans les stades", a déclaré Koulibaly dans les colonnes de la Republicca.