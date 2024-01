📷 11 ans plus tard, des retrouvailles improbables pour Eden Hazard...

11 ans plus tard, aussi improbable que cela puisse paraître, les deux hommes se sont retrouvés...pour boire une vodka.

L'ancien ramasseur de balle, Charlie Morgan, est désormais multi-millionnaire. Il a fait fortune dans le commerce de la vodka. Sa richesse est estimée à 40 millions d'euros.

"L'un des avantages de la retraite, c'est que l'on peut se retrouver entre vieux amis. Tu as fait un long chemin en 11 ans, mon ami", a écrit Eden Hazard en légende d'une photo prise avec l'Anglais.

A nice thing about retirement is catching up with old friends. You have come a long in way in 11 years my friend @charliem0rgan @auvodka x @hazardeden10 ūü§Ě pic.twitter.com/bPpp0LEefS