Koen Casteels sort du silence et s'exprime sur la décision de Thibaut Courtois

L'Euro 2024, ce sera sans Thibaut Courtois. Le gardien titulaire des Diables Rouges s'est gravement blessé l'été dernier avec le Real Madrid.

Fin 2023, Thibaut Courtois avait expliqué dans une interview à Sporza que l'Euro 2024 arrivera trop vite dans son retour à la compétition et que, par conséquent, il n'y participera pas.

Une déclaration qui intervenait dans un contexte assez particulier. Courtois avait en effet claqué la porte de l'équipe nationale quelques mois plus tôt après une brouille avec le sélectionneur Domenico Tedesco au sujet du brassard de capitaine.

Koen Casteels, impatient de disputer l'Euro en Allemagne

Sauf surprise, c'est Koen Casteels qui sera titulaire entre les cages des Diables l'été prochain en Allemagne. Le gardien de Wolfsburg s'est exprimé au micro d'Eleven. "(Tedesco) me connaissait déjà de la Bundesliga. J’ai régulièrement joué contre lui quand il était coach à Schalke et à Leipzig. Je pense qu’il me connaissait parfaitement. Il connaissait mes performances en Bundesliga. J’ai directement senti de beaucoup de confiance de sa part mais aussi de l’entraîneur des gardiens et de toute son équipe. C’était différent de sous Roberto Martinez."

"C’est une sorte de reconnaissance pour ma carrière, de ce que j’ai réalisé jusqu’ici avec mon club. Je vais essayer de continuer sur la même lancée et de faire de mon mieux pour aider l’équipe (...) Je connais tous les stades où nous allons jouer, j’y ai joué des dizaines de fois."

Koen Casteels s'exprime sur le cas Thibaut Courtois

Le gardien de Wolfsburg s'est également exprimé sur sa relation avec Thibaut Courtois et sur sa blessure. “Je lui ai envoyé un message pour lui souhaite un prompt rétablissement. Malheureusement, les blessures font partie du football. J’en ai moi-même fait l’expérience en 2014 : une blessure au tibia m’avait privé du Mondial. Je souhaitais qu’aucun joueur ne se blesse. C’est toujours un moment difficile. Une blessure au genou ou une jambe cassée, ça ne peut jamais arriver à un bon moment dans une carrière. Mais je suis sûr qu’il reviendra plus fort.”

Il a également donné son avis sur la décision de Courtois de ne pas disputer l'Euro. “Il est le seul à pouvoir en décider, avec les médecins qui l’ont opéré et qui le voient tous les jours. Je pense qu’il a pris sa décision en fonction de cela. Les opinions sur sa possible présence ou non ne devraient pas être exprimées.”