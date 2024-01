Klopp dans l'ombre de Guardiola : bientôt la fin de l'une des plus grandes rivalités de l'Histoire du football

C'est l'une des informations très importantes du football européen de ce vendredi : Jurgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison. Sur les bords de la Mersey, le coach allemand laissera un héritage énorme.

Liverpool à lâché une bombe ce vendredi midi : Jurgen Klopp ne sera plus l'entraîneur principal à compter de la saison prochaine. Les Reds ont publié une interview de l'Allemand en guise de communiqué. Emu, Klopp s'est confié à coeur ouvert.

"Je peux comprendre que cela soit un choc pour beaucoup de gens en ce moment, quand on l'entend pour la première fois, mais je peux évidemment l'expliquer - ou du moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, j'aime tout de la ville, j'aime tout de nos supporters, j'aime l'équipe, j'aime le personnel. J'aime tout. Mais le fait que je prenne cette décision vous montre que je suis convaincu que c'est celle que je dois prendre. C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie."

"Je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore et encore. Après les années que nous avons passées ensemble, après tout le temps que nous avons passé ensemble et après toutes les choses que nous avons traversées ensemble, le respect et l'amour que j'ai pour vous ont grandi et le moins que je vous doive, c'est la vérité - et c'est la vérité."

Jurgen Klopp, légende de Liverpool

Ainsi, après 9 ans, Jurgen Klopp va quitter Liverpool. Le monde du football nous rappelle une fois de plus que rien n'est éternel. Le natif de Stuttgart sera - au moment de la fin de son mandat, le 30 juin prochain - resté 3188 jours sur le banc des Reds.

Au classement des hommes ayant entraîné le club le plus longtemps de son Histoire, il se classera alors 5e. Au niveau des matchs dirigés - il en compte actuellement 464 - il se classera 3e, derrières les iconiques Bob Paisley (518) et Bill Shankly (723).

Klopp aura également développé un rapport très profond et émotionnel avec le public d'Anfield - comme cet extrait de son interview le laisse transparaître. Il arrive chez les Reds en 2015, alors qu'ils viennent de subir une gigantesque déception avec la perte du titre et le fameux "Don't let it slip" de Steven Gerrard. Très vite, le successeur de Brendan Rodgers réalise de bons résultats et atteint la finale de l'Europa League lors de sa première saison.

Le reste appartient à l'Histoire : 1 Ligue des Champions, 1 FA Cup, 1 Carabao Cup, 1 Community Shield, 1 Supercoupe de l'UEFA et 1 Coupe du monde des clubs. Il entrera définitivement dans le coeur des supporters quand il remportera le titre de champion d'Angleterre en 2020, 30 ans après le précédent.

Dans l'ombre de Guardiola

Klopp a marqué le championnat d'Angleterre de son empreinte. Son fameux Gegenpressing a terrorisé les équipes Outre-Manche pendant presque une décennie.

Toutes ? Presque. Car dans le même temps, un autre coach du nom de Pep Guardiola a fait totalement changer Manchester City de dimension. Depuis 2016, le Catalan a remporté 5 titres de Premier League. Liverpool a donc été, avec Chelsea et Leicester, l'un des trois clubs anglais a gratter un titre depuis l'arrivée de Guardiola.

Mais l'oeuvre de Kloop ne s'arrête pas là. La Premier League, même avec moins de titres que Guardiola, il a pratiquement autant dominée. Comme le montre cette publication d'Opta, il est le coach à la série de victoires la plus longue de l'Histoire de la Premier League (18) - à égalité avec Guardiola, bien sûr. Les deux coachs se sont véritablement échangé les périodes de domination du championnat ces dernières années. Klopp aurait sans doute gagné un titre ou deux en plus sans des périodes de creux qui ont fait très mal à Liverpool...

5 - The five longest winning runs by managers in Premier League history:18 - Jürgen Klopp (Oct 2019-Feb 2020)18 - Pep Guardiola (Aug-Dec 2017)17 - Jürgen Klopp (Mar-Oct 2019)15 - Pep Guardiola (Feb-Aug 2019)15 - Pep Guardiola (Dec 2020-Mar 2021)Era. pic.twitter.com/ApytHzI3XS — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2024

Sans doute Klopp aurait gagné bien plus en Premier League sans la présence de Guardiola. Ce dernier a en effet été le seul à le devancer au niveau des points pris depuis son arrivée. Totalement dingue : si le championnat ne s'était pas interrompu en saisons depuis l'arrivée de Klopp, l'Allemand serait 2e, derrière Guardiola.

4 - The top four in the Premier League since Jürgen Klopp's first game in the competition (October 17th 2015):



716pts - Manchester City

671pts - Liverpool

583pts - Tottenham Hotspur

576pts - Arsenal



Fight. pic.twitter.com/D1y5aLdssx — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2024

Le départ de Klopp marquera assurément la fin d'une ère en Angleterre. Sa rivalité avec Guardiola aura marqué l'Histoire du football. Quoi de mieux pour clore le conte avec un "Happy Ending" qu'un titre de Premier League ? Ou mieux : une ultime bataille épique : Liverpool est actuellement leader du championnat, avec points d'avance sur Manchester City - qui compte un match de moins.