"Le Standard a marqué sur sa seule action du match" : le Cercle frustré après le partage face aux Rouches

Le Cercle de Bruges et le Standard ont partagé (1-1) en ouverture de la 22e journée de Pro League. Les Brugeois ont affiché leur déception de ne pas l'avoir emporté au coup de sifflet final.

Arracher un point dans les dernières minutes contre le Standard ne suffit plus pour se contenter du côté du Cercle de Bruges. Les Brugeois ont manqué l'occasion de revenir dans le top 6, et cela se traduit par leurs propos.

A commencer par ceux de Felix Lemarechal : "Nous avons été plus dominant sur l'entièreté du match. Nous n'étions pas assez bons dans les derniers espaces et dans la créativité. Ils (le Standard) ont marqué sur leur seule action du match. D'ailleurs, après leur but, ils n'ont plus attaqué et c'est peut-être grâce à cela que nous avons pu égaliser" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Son de cloche un rien plus mesuré du côté de son entraîneur Miron Muslic, toujours interrogé par Eleven : "C'est un résultat mérité. Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir gagné mais aucune des deux équipes ne méritait la victoire. C'est une rencontre qui doit nous servir pour le futur. Ce sont deux points de perdus dans une soirée de football qui méritait mieux". Le Cercle pourrait voir l'écart se creuser jusqu'à cinq points par rapport au top 6.