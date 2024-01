Un scénario catastrophe guette le Schalke de Karel Geraerts et Marc Wilmots

Schalke 04 vit une saison compliquée en 2.Bundesliga. Le club où sont actifs Karel Geraerts et depuis peu, Marc Wilmots, ne parvient pas à redresser la barre en championnat.

Mais une autre catastrophe guette le club en cas de relégation. C'est ce que rapporte Sky Germany qui explique que les 'Königsblauen' ne peuvent pas se permettre une nouvelle relégation car la situation financière du club est si mauvaise (avec une dette estimée à 165 millions d'euros) qu'ils n'obtiendraient pas de licence pour la troisième division et descendraient donc immédiatement en Regionalliga West (le quatrième échelon).

Karel Geraerts a repris les rênes de l'équipe au début du mois d'octobre, mais il n'a remporté que quatre des onze matches de championnat disputés depuis. Le club occupe la 15e place du classement (sur 18 équipes), avec 20 points.

🚨 Schalke are currently 15th in 2. Bundesliga. If they get relegated to the third division they will not get the license for the league due to their debt of around €165m.



It means they will essentially have to start over as an amateur club.



(Source: Sky Germany) pic.twitter.com/NNfCCMw01J