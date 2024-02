Vincent Kompany a de nouveau dragué un Diable Rouge pour tenter de le faire signer à Burnley

Selon la presse britannique, Vincent Kompany a ainsi essayé de convaincre Thomas Meunier de signer cet hiver à Burnley. Le latéral droit de 32 ans a besoin de temps de jeu pour rester dans le viseur de Domenico Tedesco en vue de l'Euro.

Comme l'explique Football Insider, Burnley serait en "discussions avancées" avec Dortmund afin de se faire prêter Meunier jusqu'à la fin de la saison. L'ancien du Club de Bruges sera dur à convaincre, mais on connait le pouvoir de persuasion de Kompany, qui a d'ailleurs joué avec lui en équipe nationale.

Barré pendant des mois à Dortmund, Meunier a retrouvé sa place de titulaire depuis quelques semaines. Il est persuadé que, malgré le retour de blessure de son concurrent Julian Ryerson, il peut continuer à engranger du temps de jeu.

