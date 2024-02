Sur le gong ! A 31 ans, un Diable Rouge va découvrir la Premier League

Matz Sels est bel et bien un joueur de Nottingham. Le Diable Rouge a signé en Angleterre dans les derniers instants du mercato.

L'annonce de Nottingham est parue à minuit deux, preuve d'un transfert au finish. Mais l'essentiel est là : Matz Sels a signé jusqu'en juin 2027. Il va donc découvrir la Premier League à 31 ans. L'ancien gardien de La Gantoise et a bien évolué pendant la saison 2016/2017 à Newcastle mais les Magpies évoluaient encore en Championship.

Une belle récompense pour l'un des portiers les plus réguliers de Ligue 1, d'ailleurs élu meilleur gardien du championnat français par ses pairs en 2022. Il quitte ainsi Strasbourg (qu'il avait rejoint en 2018 en provenance d'Anderlecht) après pas moins de 175 matchs disputés.

Sels a signé pour environ six millions d'euros et entre en concurrence avec Odysseas Vlachodimos (ex-Benfica) et Matt Turner (ex-Arsenal).