Eden Hazard surprend en parlant de France - Belgique : "Ce qu'on a fait, c'était plus fort que gagner"

Eden Hazard nous aura offert de nombreux moments marquants dans sa carrière de footballeur. L'un des plus forts est sans conteste l'épopée lors de la Coupe du monde 2018 et la défaite en demi-finale face à la France.

Dans sa longue interview parue dans les colonnes de France Football, Eden Hazard n'a pas uniquement parlé de la Coupe du monde 2018 pour évoquer son match référence face au Brésil en quarts de finale.

L'ancien capitaine des Diables Rouges a également parlé de la douloureuse défaite en demi-finale face à l'Equipe de France. "Si ça a été une blessure (sic) ? "Sur le coup, oui. T'es à ça d'aller en finale", a répondu Hazard.

Ce jour-là, les Diables Rouges s'étaient inclinés 1-0 sur un but de la tête de Samuel Umtiti. Selon Eden Hazard, la Belgique a cependant gagné sur un point. "Je trouve qu'on a créé davantage d'émotions en perdant que la France en gagnant. On me parle de cette Belgique partout où je vais. C'est plus fort que gagner. Les gens vont dire 'il a le seum encore' non, c'est ce que j'ai ressenti."