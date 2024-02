Quand Will Still se fait tacler...par son propre président

Edward Still fait toujours l'unanimité à Reims. Mais son franc-parler semble tout de même irriter son président.

Fin de mercato frustrante pour Will Still à Reims. Dans la dernière semaine, l'entraîneur belge a vu partir Azor Matusiwa, l'un de ses piliers dans le milieu de terrain, pour 15 millions au Stade Rennais.

Dans un entretien accordé à France Bleu Champagne-Ardenne, le président Jean-Pierre Caillot est revenu sur les états d'âme de son entraîneur face à ce départ : "J'adore Will, j’adore ce qu’il fait et il va apprendre au fil du temps qu’avoir des résultats, c’est une chose, mais qu’il faut savoir aussi gérer un club comme on le fait".

Les derniers mois de Will Still à Reims

Erigé en exemple de bonne gouvernance pour ses transferts, Reims semble condamné à continuer à revendre ses meilleurs joueurs. Cela aura-t-il raison de la coopération avec Will Still ? "Je comprends ses états d’âme quand on lui enlève un joueur, mais quand je vois aujourd’hui l’effectif qu’il a à sa disposition pour un jeune entraîneur…"

Avant de poursuivre : "Il a un grand avenir, le Stade de Reims aussi. Je ne sais pas si notre avenir sera commun, mais aujourd’hui, Will a des résultats parce qu’il est brillant, mais aussi parce qu’il a entre les mains un effectif de qualité". Toujours est-il que le discours laisse entrevoir de la friture sur la ligne entre les deux hommes.