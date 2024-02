Strasbourg "déçu" de perdre son Diable Rouge Matz Sels : "C'est une légende du club !"

Matz Sels a signé à Nottingham Forest lors du dernier jour du mercato hivernal. Un transfert inattendu. Le gardien belge manquera au RC Strasbourg.

Après 175 matchs joués sous le maillot de Strasbourg, Matz Sels retourne en Angleterre. Après un passage à Newcastle il y a quelques années, le Diable Rouge va découvir la Premier League avec Nottingham Forest.

Dans une interview accordée à Prime Video, le président de Strasbourg Marc Keller s'est exprimé sur ce départ. "On a perdu notre capitaine, je suis le premier déçu. J’aurai préféré qu’il reste. Mais à un moment donné, quelqu’un qui a été loyal, quelqu’un qui a donné 6 ans de sa vie au club. (…) Il faut écouter le joueur et Matz méritait d’avoir un dernier challenge comme il le souhaitait en Premier League."

"Il a été un capitaine exemplaire pour nous. Pour moi, c’est une des légendes de notre club", a continué Keller, élogieux envers l'ancien d'Anderlecht et de La Gantoise. "On l’avait aussi prolongé il y a deux ans. Cela faisait donc six ans qu’il était chez nous. Dans la discussion que j’ai eue avec Matz et Loïc Désiré, notre responsable du recrutement, on a senti que Matz voulait un nouveau challenge, notamment réussir en Premier League."