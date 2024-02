Les mots forts d'Eden Hazard sur son passage au Real : les raisons d'un échec

Eden Hazard a accordé un entretien sans langue de bois à France Football, dans lequel il revient sur son échec au Real Madrid. Il ne se cache pas, et reste lui-même.

Eden Hazard (33 ans) est désormais retraité, et il le vit bien. Ses dernières années au Real Madrid ont été une galère dont l'ancien capitaine des Diables Rouges a été soulagé de sortir, lui qui rêvait de porter le maillot Merengue. "J'ai aimé le Real, ce maillot blanc, il y a un charme que les autres clubs n'ont pas. Mais je ne crois pas que ça me correspondait", reconnaît désormais Hazard dans un long entretien accordé à France Football.

"Ce n'est pas moi, c'est le club un peu m'as-tu-vu et je ne suis pas comme ça. Même la manière de jouer ne me correspondait pas", résume-t-il. "Mais c'était mon rêve, je ne voulais pas finir ma carrière sans y avoir joué". Malheureusement, dès l'arrivée d'Eden, ça ne se passe pas comme prévu. La faute, en partie, à des excès qu'il concède volontiers : "Ca allait peut-être être mes dernières vacances avant longtemps. Sept ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j'ai trois-quatre semaines de vacances, "me cassez pas les pieds", barbecues, rosé, tout ça".

Le calvaire de Hazard au Real Madrid

Puis, les blessures se sont enchaînées. "J'aurais peut-être dû m'entraîner plus. Puis, il y a eu les blessures quand il ne fallait pas (...) Je reviens, je force et lors de la deuxième saison je pète de partout (...). "J'étais triste pour les vrais supporters, déçu pour eux. Quand je suis arrivé, ils étaient plein d'espoir. J'ai un peu le sentiment de les avoir laissé tomber. J'ai envie de leur dire : "Eh, c'est pas de ma faute, mon corps m'a lâché. J'ai essayé, ça n'a pas réussi. Je suis désolé", explique Hazard.

Si son corps l'a lâché, c'est aussi parce que durant toute sa carrière, l'ancien de Chelsea a placé le plaisir en premier, comme il l'expliquait dans la même interview (lire ici). Et le plaisir, il ne le trouvait plus à Madrid. "Je suis juste triste que ça se soit terminé comme ça. J'étais sur le banc et je n'avais même pas envie d'entrer. Peut-être que les gens allaient me siffler, pour une dernière, c'est nul", se rappelle Hazard.

Même l'hommage de ses équipiers pour sa "dernière", Eden ne l'a pas apprécié : "Je n'avais pas besoin de ça, je n'ai rien fait. Ça, c'est du cinéma ; ça, c'est le Real Madrid. Ils font ça, parce que voilà... Merci pour tout, les amis, mais je n'avais pas envie", sourit-il. "J'étais à deux doigts d'aller au vestiaire, je me suis dit "fais-toi tout petit, fais pas ton Américain". Mais j'ai quand même fait le tour avec tout le monde, même si je n'ai pas donné ce que les gens attendaient".