Loïs Openda évoque son remplaçant à Lens : "Pas facile de remplacer quelqu'un qui a fait du bon travail"

Le Diable Rouge a quitté le club de Ligue 1 cet été pour prendre la direction de l'Allemagne. Il enchaîne les buts depuis son arrivée au RB Leipzig.

Loïs Openda a décidé de prendre une décision radicale pour sa carrière l'été dernier en quittant le RC Lens et la France pour rejoindre le RB Leipzig et l'Allemagne.

Depuis son arrivée en Bundesliga, le Diable Rouge réalise un carton plein avec 14 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres de championnat. Il a également marqué à quatre reprises en six rencontres de Ligue des Champions cette saison.

Openda connaît les critiques

Du côté lensois, on a essayé de combler le départ d'Openda avec Elye Wahi mais ce dernier a un peu de mal à faire son trou et reçoit beaucoup de critiques. Alors qu'il était invité dans l'émission Small Talk Smaïl Talk sur Amazon Prime, Loïs Openda a volé au secours de son remplaçant.

"Ce n’est pas facile et surtout je vois aussi les gens qui le critiquent. Ça me fait mal parce que quand j’étais à Lens, on me critiquait aussi quand je ne marquais pas", confie le Diable Rouge.

Remplacer un joueur qui vient de partir n'est jamais facile et Openda sait de quoi il parle : "Il est venu à Lens et ce n’est pas facile de remplacer quelqu’un qui a fait du bon travail. Moi j’ai dû remplacer Nkunku, ce n’est pas facile mais j’essaye".