Un avenir loin de Milan pour Alexis Saelemaekers ?

En quelques mois à Bologne, Alexis Saelemaekers s'est bien relancé. Malgré des stats peu prolifiques pour un ailier (1 but et 1 assist en 18 matchs), ses prestations ne passent pas inaperçues.

Selon les informations de Nicolo Schira, la direction de Bologne serait très satisfaite des prestations du Diable Rouge. Les Rossoblu envisageraient de lever l'option d'achat, fixée à 9 millions d'euros.

Saelemaekers est vu par la presse italienne comme l'un des joueurs sur lesquels Bologne devra compter en cette seconde partie de saison pour décrocher une qualification européenne. Le club est actuellement 6e de Serie A.

