La nouvelle comparaison surprenante signée Guardiola pour faire l'éloge de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a été l'un des grands artisans de la victoire de Manchester City ce mardi soir face au FC Copenhague (1-3). Le Diable Rouge a marqué un but et a donné deux assists.

On prend toujours autant de plaisir à l'écrire : Kevin De Bruyne est toujours indispensable à Manchester City. Dans la foulée de la nouvelle prestation XXL de son numéro 17, Pep Guardiola n'a pas manqué de superlatifs.

"Les plus grands de tous les temps montent sur les plus grandes scènes. Et c'est ce que De Bruyne a fait aujourd'hui. C'est tout simplement le moment de vérité", a commencé l'Espagnol.

Guardiola n'a ensuite pas hésité à comparer De Bruyne au Brunello ou au Sassicaia, deux vins italiens de qualité supérieure. "Kevin se bonifie avec l'âge, comme le bon vin. Kevin est comme un Brunello di Montalcino ou un Sassicaia. Il est revenu frais et disponible de sa blessure."