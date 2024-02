📷 La nouvelle petite folie d'Eden Hazard le jeune retraité

L'ancien Diable Rouge profite pleinement de sa nouvelle vie après sa retraite. Cette fois-ci, direction les stations de ski.

Eden Hazard est un jeune retraité et si certains ont peut-être encore un peu de mal avec cette décision et regrette de ne plus le voir sur un terrain, le principal intéressé est décidément passé à autre chose.

En octobre dernier, Hazard avait avoué en interview que le monde du ballon rond allait lui manquer "mais pas maintenant". Et il semble justement en rester éloigner pour l'instant puisque dans sa dernière story, l'ancien joueur du Real Madrid s'est photographié en vacances.

Après le golf, place au ski pour Eden Hazard

Selfie sur un télésiège avec ses bâtons de ski à la main, Eden Hazard semble vivre sa meilleure vie : "There's snow place like home", a-t-il écrit en référence à l'adage "There's no place like home" que l'on pourrait traduire "On est bien chez-soi".

Il y a quelques semaines, l'ancien capitaine des Diables Rouges avait déjà partagé une story sur son compte Instagram dans laquelle on pouvait le voir pratiquer son swing au soleil.

Le temps passe donc pour Eden et il semble profiter totalement de sa nouvelle liberté hors des terrains de football.