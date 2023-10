Les premiers mots d'Eden Hazard après sa retraite : "Ça me manquera... Mais pas maintenant"

Ce mercredi, Eden Hazard rechausse les crampons : au Stade de l'Épopée de Calais, il joue avec le Variétés Club de France, entouré de légendes. Avant cela, il s'est exprimé devant la presse.

La silhouette n'est pas encore celle d'un retraité, le sourire est le même que d'habitude. Eden Hazard a beau avoir raccroché les crampons, on se croirait revenu quelque mois en arrière, quand il se présentait devant les micros avant les rencontres de l'équipe nationale.

Mais c'est bien un ex-footballeur que l'on a en face de nous. Qui n'a pas perdu son humour : "Je vois tout le monde en train de s'échauffer... Mais c'est parce qu'ils sont un peu plus vieux que moi, ils en ont besoin", blague Eden.

Ce que je vais faire ? Du vélo, du golf, voyager...

"Ça va faire plaisir de refouler un terrain, bien sûr, entouré de gens que je connais pour la plupart. Si ça me manque déjà ? Non, là, ça va", sourit-il ensuite. "Ça me manquera, oui, ça a été une grosse partie de ma vie. Mais là, je suis en paix avec moi-même. Je regarde le foot à la télé, et mes enfants y jouent, donc je ne serai jamais bien loin".

Reste à voir, pour l'instant, ce que l'avenir réserve à Eden. "Faire du vélo, faire du golf, voyager... Faire ce que les gens normaux font, quoi", lance-t-il avec un grand sourire. "Si je resterai dans le foot après ? On verra, tout est possible. Mais là, je vais profiter".