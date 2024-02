Le Lotto Park, le jardin...de l'Union : la stat folle des Saint-Gillois dans le stade d'Anderlecht

L'Union a pourtant raté son début de match. Menée 0-2 après seulement 10 minutes de jeu, l'équipe d'Alexander Blessin a ensuite profité d'une erreur de la défense allemande pour revenir dans la rencontre.

La tendance s'est ensuite inversée en seconde mi-temps, les Bruxellois se ménageant de nombreuses occasions et prenant d'assaut le but défendu par Kevin Trapp. C'est finalement Gustaf Nilsson qui marquera le but permettant à l'Union de garder toutes ses chances au match retour.

Une nouvelle grosse prestation au Lotto Park, qui prouve que l'Union se sent bien au stade...d'Anderlecht. Cette saison, l'Union a en effet marqué à chaque rencontre européenne jouée à domicile. Plus exactement, l'équipe a seulement échoué à marquer une seule fois lors de ses 11 rencontres à domicile. C'était le 3 novembre 2022 face à l'Union Berlin (défaite 0-1)...à Den Dreef, terrain d'OHL.

