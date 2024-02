Bonne nouvelle pour Vincent Kompany malgré la relégation en vue ?

L'ancien Diable Rouge vit une situation très compliquée avec Burnley. Les Clarets n'ont signé que trois victoires cette saison et se rapprochent de plus en plus de la relégation.

Tout avait pourtant si bien commencé pour Vincent Kompany du côté de Burnley avec un titre de champion de Championship et une montée en Premier League. Mais voilà, depuis son arrivée au sein de l'élite anglaise, l'ancien Diable Rouge n'arrive pas à tirer le meilleur de son équipe et accuse à l'heure actuelle une triste 19e place avec seulement 13 points, soit sept de moins que le premier non-relégable, Luton Town. Un bilan cata pour Kompany Des résultats catastrophiques et un bilan dramatique (trois victoires pour quatre partages et 18 défaites) pour un club qui n'a plus gagné depuis le 23 décembre dernier (victoire 0-2 à Fulham). Mais s'approcherait-on de la fin de l'ère Kompany à Burnley pour autant ? Pas si vite ! Comme le rapporte la Dernière Heure, les bookmakers n'ont absolument pas l'ancien Diable Rouge parmi les pronostics des futurs licenciés. Le poste de Kompany pas en danger Et pour une bonne raison : le président des Clarets, Alan Pace, garderait une totale confiance en l'ancien capitaine des Diables Rouges dont il apprécie le leadership et les transformations apportés au club. Tout porte donc à croire que même en cas de relégation, Vince The Prince ne quitterait pas le navire pour autant et s'incrirait au long terme dans ce projet.