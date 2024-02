Meunier fait aussi bien en trois matchs en Turquie qu'en... 40 en Allemagne

Depuis qu'il a quitté le Borussia Dortmund, Thomas Meunier est en feu. En seulement trois matchs, il a déjà signé trois passes décisives.

Thomas Meunier semble avoir retrouvé ses sensations dernièrement. Après avoir eu l'opportunité de quitter le Borussia Dortmund où il n'avait pratiquement plus de temps de jeu, il s'est relancé du côté de Trabzonspor avec un transfert dans les derniers instants du mercato hivernal.

Et tel le phoenix, le Diable Rouge renaît de ses cendres : trois matchs et déjà trois passes décisives pour lui. De quoi faire son bonheur et celui de son nouveau club.

Meunier fait aussi bien qu'en 40 matchs à Dortmund

Plus impressionnant encore, il est sur un rythme qu'il n'avait plus du tout en Allemagne. En effet, trois passes décisives, Meunier l'avait déjà fait mais sur... ses 40 derniers matchs avec le Borussia !

Au micros de TS Sports News après la rencontre, l'ancien joueur du Club Bruges est revenu sur sa prestation : "Donner une passe décisive ou marquer, c’est un bonus quand tu joues en défense. Ma priorité en tant que défenseur est d’aider l’équipe à fermer derrière".

"Et terminer le match sans encaisser pour garantir la victoire. Bien sûr, on se sent heureux quand on marque ou donne un assist. Mais aucun but ni aucune passe ne peuvent te rendre aussi heureux qu’une bonne victoire."