La date du retour de Thibaut Courtois enfin connue ? "Le Real Madrid ne forcera pas les choses"

Thibaut Courtois est sur le chemin du retour. Opéré à la sortie de l'été, le portier a repris l'entraînement individuel au mois de janvier, avant d'intégrer à nouveau l'entraînement collectif du Real Madrid en début de semaine.

S'il est de retour sur les terrains, le gardien belge n'est pas encore prêt à disputer une rencontre officielle, lui qui a déjà fait une croix sur l'Euro 2024 avec les Diables Rouges. Les Espagnols sont prudents et ne veulent pas brusquer le retour de leur dernier rempart.

D'ailleurs, aucune date de retour officielle n'a été communiquée par le Real Madrid. Premièrement parce que, aujourd'hui, personne ne la connaît, mais aussi pour une autre raison bien précise.

En effet, Thibaut Courtois lui-même ne voudrait pas communiquer de date pour ne pas mettre de pression négative sur Andriy Lunin, son remplaçant, qui aurait alors la grosse pression de devoir absolument prouver avant la date fatidique et son retour sur le banc. De son côté, Kepa ne fait plus partie des plans.

S'il est encore trop tôt pour connaître la date exacte du premier match de la saison de Thibaut Courtois, le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, a partagé ses informations sur X, anciennement Twitter.

"Thibaut Courtois, en bonne progression dans sa convalescence. Sentiments positifs après avoir repris l'entraînement avec ses coéquipiers. Cependant, le Real Madrid ne forcera pas son retour. Cela pourrait arriver vers avril, si tout se passe comme prévu." Rien qu'une estimation, pour le moment, mais Courtois est sur la bonne voie !

