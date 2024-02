Censé "remplacer" Thibaut Courtois, il peut déjà partir

Kepa était arrivé en prêt de Chelsea pour pallier l'absence sur blessure de Thibaut Courtois. Mais le gardien de but espagnol n'a pas convaincu.

Kepa Arrizabalaga (29 ans) recevait une opportunité énorme de rappeler à toute l'Espagne ses qualités, cette saison. Le gardien le plus cher du monde, transféré 80 millions d'euros à Chelsea en 2018, revenait en Liga par la grande porte, prêté au Real Madrid cette saison pour pallier l'absence de Thibaut Courtois.

Problème : l'international espagnol (13 caps) n'a absolument pas convaincu... au point de perdre sa place entre les perches au profit d'Andriy Lunin, l'habituel n°2. L'Ukrainien avait pourtant été initialement été jugé insuffisant par le Real Madrid, d'où le prêt de Kepa.

Le portier espagnol espérait rester dans la capitale madrilène après son prêt, peut-être en prévision d'une future retraite de Courtois. Mais selon AS, il devrait bel et bien retourner à Chelsea au terme de cette saison. Et d'ici là, il aura de moins en moins de temps de jeu, puisque Thibaut Courtois semble se diriger vers un retour précoce (lire ici)...