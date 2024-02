Une équipe huée par ses propres supporters, Karel Geraerts et Marc Wilmots proches du point de non-retour à Schalke

Schalke 04 est dans une situation très délicate. L'équipe de Karel Geraerts a perdu 3-0 contre le FC Magdebourg.

Schalke 04 n'arrive plus à enchaîner deux bons matchs de suite. Les hommes de Karel Geraerts ont perdu tout le crédit de leur victoire de la semaine passée en explosant en vol (le score de 3-0 était déjà acquis à la mi-temps) à Magdebourg. Après cette nouvelle défaite l'équipe glisse à la 14e place (sur 18). Et ce alors que le club a justement besoin de remonter pour tenir le coup financièrement.

Mais Geraerts veut rester positif : "Je crois en un retournement de situation", déclare-t-il au Nieuwsblad. "Je n'abandonne pas. Abandonner est la chose la plus facile à faire, dans le football et dans la vie. Mais ce n'est pas ma mentalité. Je ne panique pas à cause du classement. Il est vrai que cette défaite est un nouveau coup dur. Le seul aspect positif de ce week-end est que les équipes autour de nous au classement n'ont pas non plus gagné".

En fin de match, les supporters ont commencé à huer leur propre équipe et à se retourner contre les choix de leur entraîneur. "Je peux les comprendre", avoue Geraerts. "Mais nous ne pouvons pas nous lamenter dans un coin. En tant que vestiaire, nous devons conserver la confiance. C'est le plus important et c'est ce pour quoi je m'investis pleinement. Sans foi, c'est fini".