🎥 Quel obus ! Orel Mangala proche de marquer l'un des buts du weekend avec Lyon

Lyon a été battu 0-3 par Lens. Orel Mangala a pourtant failli ouvrir le score d'une frappe somptueuse.

Après quatre victoires consécutives, Lyon est retombé dans ses travers face à une solide équipe de Lens (0-3). Il a fallu attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir Florian Sotoca ouvrir le score, avant qu'Elye Wahi et Kevin Danso n'alourdissent la marque dans le deuxième acte.

Le match aurait toutefois pu prendre une tournure complètement différente si la chance avait souri à Orel Mangala après un quart d'heure. Au bout d'un contre parfaitement mené, le Diable Rouge s'est infiltré pour décocher une frappe très lourde, qui s'est écrasée sur le poteau, le privant ainsi de son deuxième but en Ligue 1.

🧹 | Imaginez si cette frappe d'Orel Mangala finissait au fond. 😧 #OLRCL pic.twitter.com/81kWJHwvVp — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 3, 2024

Contrairement à Gift Orban et Jake O'Brien, les autres anciens de Pro League que sont Malick Fofana et Clinton Mata ont commencé sur le banc et sont montés en cours de match, sans pouvoir inverser la situation.