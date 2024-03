Malgré la défaite, Arthur Vermeeren reçoit des encouragements : "Il mérite plus"

Le nouveau joueur de l'Atlético de Madrid a pu recevoir quelques minutes de jeu ce week-end. Cependant, son équipe a pris une claque à Cadiz.

En course pour une place en Ligue des Champions, alors que les ambitions de titre semblent faire désormais partie du passé vu l'avance du Real, l'Atlético de Madrid a pris une claque assez inattendue ce samedi à Cadiz.

Un solide 0-2 de la part des locaux qui ont pris trois précieux point dans leur course au maintien mais surtout la possibilité de voir Arthur Vermeeren pendant un peu plus de vingt minutes dans cette rencontre.

La presse satisfaite de Vermeeren

Une prestation qui n'est pas passée inaperçue du côté de la presse espagnole alors que le jeune Diable Rouge n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée.

Pour AS, il a fait une bonne prestation en se montrant présent dans le milieu de terrain : "Il l'a fait avec personnalité et une bonne attitude en demandant le ballon à chaque fois et en faisant la première passe. C'est sûr que quand on voit ce qu'il peut faire, il mérite plus".

Un son de cloche similaire du côté du Mundo Deportivo alors que Marca estime que Vermeeren n'a "pas fait grand chose" et qu'il "a également eu du mal à marquer le match de son empreinte".