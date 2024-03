Grosse claque pour Axel Witsel et Arthur Vermeeren

L'Atléti a manqué sa répétition générale avant le match retour de Ligue des champions contre l'Inter.

Très mauvaise opération pour les Colchoneros. L'équipe de Diego Simeone s'est inclinée 2-0 sur le terrain de Cadiz, premier relégable au classement de LaLiga. Axel Witsel était titulaire, tandis qu'Arthur Vermeeren est monté en fin de match.

Sous une pluie battante, l'Atlético a de nouveau éprouvé des difficultés et l'équipe locale s'est montrée bien plus inspirée et avait plus de mordant.

Après plus de 20 minutes, Cadiz prenait l'avantage par l'intermédiaire de Juanmi. Simeone ne prenait pas de demi-mesure à la mi-temps et remplaçait trois joueurs, laissant Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul et Memphis aux vestiaires. Sans conséquences, car après plus d'une heure de jeu, Juanmi trouvait à nouveau le chemin des filets. Arthur Vermeeren montait au jeu à vingt minutes du terme, également sans impact marquant dans le jeu.

L'Atléti perd des points précieux dans sa course à la Ligue des champions pour la saison prochaine. En cas de victoire à Las Palmas, Bilbao (5e) peut revenir à deux points des Madrilènes.