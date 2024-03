Ronny Deila avant Bruges - Molde : "Qu'ils me virent s'ils veulent, mais ils devront tout recommencer"

Ronny Deila est plus que jamais sur la sellette au Club de Bruges. Une élimination en huitième de finale de Conference League contre Molde condamnerait probablement la tête de l'entraîneur norvégien.

Ronny Deila est au bord du gouffre en Venise du Nord. Largué dans la course au titre et éliminé de la Coupe de Belgique, le Club de Bruges n'a plus que la Conference League pour remporter un trophée cette saison.

Une compétition dans laquelle les Blauw & Zwart ne sont pas spécialement bien embarqués, en huitièmes de finale. Au match aller, les Brugeois ont été battus sur le fil à Molde (2-1), et devront l'emporter au retour pour rallier les quarts.

Ronny Deila répond aux rumeurs l'éjectant du banc du Club de Bruges

Autant dire que si le Club est éliminé jeudi soir, la tête de l'entraîneur norvégien sera condamnée. La saison dernière, le Club avait limogé Scott Parker début mars, juste avant le début des Play-Offs, et devrait céder à la pression des supporters en faisant la même chose avec Deila.

Lors de la conférence de presse préfaçant cette rencontre, le T1 du FCB a répondu à ces rumeurs l'éjectant du banc du Club en cas d'élimination. "Si les dirigeants veulent changer d'entraîneur, ils peuvent le faire. Mais ensuite, ils devront tout recommencer. Et ils ont déjà dû le faire trois fois depuis le début de l'année dernière" a répondu le Norvégien. Quoi qu'il en soit, il faudra se qualifier pour regagner, un tout petit peu, de crédit.