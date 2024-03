Thomas Meunier réagit à son retour en sélection après un an d'absence

Thomas Meunier est de nouveau Diable Rouge. Le latéral de Trabzonspor, qui n'a pas encore joué sous Domenico Tedesco, est rappelé pour la première fois depuis mars 2023.

C'était au final assez prévisible. Domenico Tedesco avait envoyé un message de soutien clair à Thomas Meunier (32 ans) dès sa première sélection : le latéral du Borussia Dortmund ne jouait pas du tout à l'époque, mais Tedesco l'avait repris, sans le faire jouer.

Depuis, le poste d'arrière droit est resté problématique : derrière Castagne, aucun joueur ne s'est imposé. Tedesco a même tenté Zeno Debast à droite, sans grande conviction. Dès que Thomas Meunier a retrouvé les terrains et ses sensations à Trabzonspor, suite à son transfert cet hiver, on pouvait s'attendre à son retour.

C'est chose faite : après un an d'absence (sa dernière présence dans le groupe datait de mars 2023), Meunier est de nouveau Diable Rouge. Et cette fois, contrairement à cette première trêve internationale de l'ère Tedesco, il peut espérer jouer, pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2022.

Thomas Meunier lui-même a réagi à cette sélection via Twitter : "Un an plus tard, ça a semblé une éternité. Heureux d'être de retour", écrit le défenseur latéral droit aux 62 caps et 8 buts chez les Diables Rouges.