🎥 Ce n'est pas un exercice : première victoire en 2024 pour Burnley et Vincent Kompany !

Burnley s'est imposé 2-1 contre Brentford. Les Clarets attendaient cette victoire depuis très longtemps.

Vu les multiples retournements en défaveur de Burnley cette saison, on n'oserait plus jurer de rien lorsque les hommes de Vincent Kompany ouvrent le score. Et ce même si le but est accompagné d'un carton rouge pour l'équipe adverse.

Pourtant, le penalty obtenu par Vitinho et converti par Jacob Brunn Larsen sur une faute de dernière homme fatale à Sergio Reguilon après dix minutes a bien été le tournant de la rencontre.

D'autant qu'à l'heure de jeu, David Detro Fofana faisait le break pour tuer tout suspense.

Burnley se fait peur, sans conséquence cette fois

Enfin, c'était peut-être aller un peu vite en besogne. Car en réduisant le score à dix minutes de la fin, Brentford a fait régner un léger vent de panique sur Turf Moor.

Mais cette fois, Burnley a tenu son avantage jusqu'au bout pour décrocher sa première victoire depuis le 23 décembre. Même s'il reste du boulot pour se maintenir (cinq points de retard sur Luton, huit sur Nottingham, première équipe hors de la zone rouge), ce succès fera énormément de bien à Vincent Kompany et ses troupes. C'est d'ailleurs la première fois de la saison est invaincue deux matchs de suite.