Timothy Castagne a refusé la Juventus, il explique pourquoi : "Nous avons discuté, mais..."

Suite à la relégation de Leicester la saison dernière, Timothy Castagne a dû se trouver un nouveau club. Le Diable Rouge a finalement signé à Fulham.

Timothy Castagne est titulaire avec Fulham, qui se classe actuellement 12e en Premier League. Le Diable Rouge a été sélectionné par Domenico Tedesco pour les rencontres de mars et devrait sauf énorme surprise faire partie du voyage en Allemagne pour l'Euro.

Le choix de Fulham a donc été judicieux. Pourtant, cet été de nombreux observateurs auraient espéré que Castagne signe à la Juventus de Turin, où il a été cité.

Timothy Castagne explique pourquoi il a refusé la Juventus

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, il a expliqué pourquoi il n'a pas rejoint le club turinois. "Nous avons souvent discuté avec la Juventus, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Ils n'avaient pas assez d'argent. De plus, après avoir parlé à l'entraîneur et su comment Fulham voulait jouer, j'ai été séduit par l'idée."

Selon lui, le niveau de la Premier League est plus élevé que celui de la Serie A. "En Angleterre, les joueurs sont meilleurs. Avec Luis Diaz et Mitoma, j'ai déjà eu beaucoup de travail. Mais c'est un peu moins strict tactiquement ici (...) Le football italien est beaucoup plus axé sur la tactique."