🎥 Hugo Cuypers raconte son adaptation après son surprenant départ pour les USA

Hugo Cuypers (27 ans) avait pris tout le monde de court en février dernier quand il a décidé de rejoindre la Major League Soccer et le Chicago Fire. Un transfert qui laissait La Gantoise fort dépourvue en attaque, mais qui rapportait également gros aux Buffalos.

Une nouvelle expérience à l'étranger, aussi, pour Cuypers qui a déjà connu la Grèce avec succès. Cette fois, il lui faut à nouveau s'adapter. "Ce n'est un secret pour personne, je dois m'adapter et je suis toujours en période d'adaptation", reconnaît-il dans une interview accordée à La Fiera Deportiva.

"Mais ça va mieux semaine après semaine, ça se voit sur le terrain et j'espère que ça continuera comme ça dans les semaines à venir", se réjouit Cuypers. Le premier but de l'ex-Gantois, en tout cas, a été crucial dans un match fou (4-3).

@HugoCuypers :

How are you feeling after scoring your first goal in MLS with the @ChicagoFire #cf97 #vamosfire #lafieradeportiva pic.twitter.com/KFEjIZbECB