🎥 Quel scénario ! Tout Chicago en transe pour le premier but d'Hugo Cuypers en MLS

Hugo Cuypers a inscrit son tout premier but pour Chicago Fire. Un match dont il se souviendra jusqu'à ses vieux jours.

Lorsque Chicago Fire a été mené 0-2 après 12 minutes puis 1-3 à dix minutes de la fin, on ne donnait pas cher de la peau des locaux. Mais les coéquipiers de Xherdan Shaqiri et Hugo Cuypers ont produit un final de toute beauté.

L'espoir est revenu lorsqu'ils ont converti un penalty pour revenir à 2-3 pendant que l'Impact Monteal était réduit à dix.

Malgré le siège du rectangle adverse, le score n'évoluait plus jusqu'à la moitié des neuf minutes de temps additionnel. Et puis, Hugo Cuypers est sorti de sa boîte. Retrouvant tout son flair, l'ancien Gantois a senti où le ballon allait tomber pour conclure en pleine puissance.

😱 MAIS C'EST DINGUE, LA @MLS EST DINGUE !!!!!



🔙 ET VOILÀ LE BUT ULTRA-LIBÉRATEUR ET INESPÉRÉ POUR @ChicagoFire par... HUGO CUYPERS 🇧🇪 QUI OUVRE SON COMPTEUR !!! 🥶 pic.twitter.com/EwVxwgEUNH — La MLS en Français (@MLS_FRA) March 16, 2024

Cuypers en héros, pas Benteke

Un but d'autant plus important que quatre minutes plus tard, Chicago chavirait définitivement sur un but complètement inattendu. 4-3 au bout du temps additionnel, juste de quoi permettre à Cuypers de sortir sous une standing ovation.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @ChicagoFire EST EN FEU GRÂCE AU VENT !!!!! 💨💨💨💨💨💨💨💨



🚀 Kelynn Acosta 🇺🇸 C'EST INCROYABLE LES FRISSONS LE COUP DE THÉÂTRE LE COUP DE MASSUE C'EST QUOI CE BUT VENUE DE NUL PART ET DES CIEUX C'EST TERRIBLE POUR LE @cfmontreal !!!!! pic.twitter.com/a9RkL46jvu — La MLS en Français (@MLS_FRA) March 16, 2024

Moins de réussite en revanche pour Christian Benteke, battu par l'Inter Miami sur un doublé de Luis Suarez (1-3).